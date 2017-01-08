Ученые выяснили главную опасность смартфонов для детей

Александр
Автор: Александр Январь 8, 2017 23:45

Ученые выяснили, в чем заключается главная опасность смартфонов для здоровья детей. Оказывается, из-за сотовых телефонов они могут получить синдром «сухого глаза». Это патология, при которой снижается выработка слезы, либо изменяется состав слезной жидкости.

К таким выводам специалисты пришли на основании исследования, в котором участвовали около тысячи корейских детей в возрасте до 12 лет. Исследователи обнаружили, что чем более часто дети говорили по телефону, переписывались и или играли в телефоне, тем чаще у них были проблемы со зрением.

Ученые подчеркивают, что когда дети смотрят на экраны, то меньше моргают. Это может вызвать симптомы болезни «сухого глаза».

Если же ребенок переставал пользоваться смартфоном, то через месяц эти симптомы практически исчезали. Поэтому родители должны контролировать время, которые дети проводят за гаджетами.

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Александр
Автор: Александр Январь 8, 2017 23:45
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