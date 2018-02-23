Ученые выяснили, как диеты и «готовая еда» влияют на образование онкологии

Александр
Автор: Александр Февраль 23, 2018 05:46

Различные диеты, частое употребление готовой пищи и продуктов, которые не требуется термически обрабатывать, могут активизировать развитие онкологических заболеваний у самых разных категорий населения. В частности, бразильские и французские ученые проанализировали еду, которой забиты полки супермаркетов и пришли к неутешительным выводам.

Например, исследователи проанализировали данные о почти 105 тысячах жителях Франции обоих полов, средний возраст которых составлял 43 года. В начале исследования все эти люди были здоровы, но часто или редко ели «готовую пищу». Изменения в состоянии их здоровья ученые отслеживали на протяжении пяти лет по медицинским базам данных. За этот период 2228 человек заболели раком.

Как пишет портал «Здоровье» на mail.ru, к готовой или ультра-обработанной пище относятся популярные при диетах и «питании на ходу» различные хлопья, печенья, снэки, батончики, сладости, хлеб промышленного производства, сосиски, колбасы, супы в пакетиках, газированные напитки и др. Так вот именно в них зачастую содержится очень много сахара, жира, соли и крайне мало витаминов. Это повышает не только риск ожирения и уровень «плохого» холестерина в крови, но и может способствовать развитию рака.

Авторы исследования сделали вывод, что высокий уровень потребления ультра-обработанной пищи повышает риск развития всех типов онкологических заболеваний, но в особенности рака молочной железы.

В то же время консервированные овощи, сыры и свежевыпеченный хлеб с риском рака никак не связаны, а регулярное употребление в пищу свежих или минимально обработанных продуктов фруктов, овощей, бобовых, риса, пасты, яиц, мяса, рыбы, молока и вовсе снижает риск рака в целом, и рака молочной железы, в частности.

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Александр
Автор: Александр Февраль 23, 2018 05:46
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