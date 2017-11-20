Ученые выяснили, как не болеть всю жизнь

Александр
Автор: Александр Ноябрь 20, 2017 11:46

Британские ученые из Эксетерского и Брайтонского университетов совершили открытие в области продления жизни. Они придумали способ возвращать молодость стареющим клеткам, чтобы здоровье можно было сохранять до конца своих дней. 

Многие исследователи ищут «рецепт вечной молодости» в дряхлеющих клетках, которые перестают делиться и вызывают появление старческих заболеваний. Иммунная система регулярно выводит их из организма, но с годами этот механизм очищения теряет эффективность.

Недавно ученые изобрели новый класс препаратов, помогающий очищать организм от стареющих клеток. Однако специалисты Эксетера и Брайтона решили пойти другим путем: они создали метод омоложения стареющих клеток.  

Главный элемент новой терапии – вещества ресвератолы, которые содержатся в кожуре винограда, какао, орехах и вине. На его основе синтезировали новое вещество и изучили его воздействие на человеческие клетки. За несколько часов стареющие клетки показали больше факторов сплайсинга – белков, участвующих в активности клеток. Также у клеток увеличилась длина теломер, которые в старости сокращаются.

По словам ученых, это первый шаг к тому, чтобы человек прожил всю жизнь здоровым, пишет «Хайтек». 

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 20, 2017 11:46
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