Ученые выяснили, как спастись от преждевременной смерти

Американские ученые заявили, что нашли способ продления жизни во взрослом возрасте. Секрет заключается в специальной диете.

Человек должен постепенно переходить на здоровое питание. В основе диеты – продукты из цельного зерна, овощи, фрукты, орехи и рыба. Одновременно с этим нужно есть как можно меньше красного мяса и ограничить напитки с сахаром. Все это в комплексе заметно снижает риск преждевременной смерти.

Чтобы прийти к такому выводу, американские ученые провели целое исследование. Оно опубликовано в New England Journal of Medicine, сообщает Lenta.ru. Специалисты отслеживали, как на протяжении 12 лет менялись гастрономические пристрастия примерно 74 тысяч взрослых людей (с 1986 по 1998 год). Затем они проверили, как у этой группы людей в последующие 12 лет (с 1998 по 2010 годы) возникали факторы, связанные с риском преждевременной смерти. Все материалы для работы ученые взяли из двух долговременных исследований.

По мнению экспертов, самые правильные режимы питания – средиземноморская диета и подход DASH (Dietary approaches to stop hypertension). К примеру, если вместо красного мяса съесть горсть орехов или бобов, риск смертности от любой причины снижается на 8-17 %.