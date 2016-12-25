Ученые выяснили, какая работа самая нервная в мире

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 09:46

Ученые Колумбийского университета выяснили, что самой нервной в мире является работа менеджеров среднего звена. Такие выводы сделаны на основании эксперимента, в котором приняли участие более 22 тысяч добровольцев.

18% менеджеров среднего звена на работе испытывают депрессию. У рядовых сотрудников ее признаки наблюдались только в 12% случаев. Меньше всего проблем испытывали руководители высшего звена и владельцев бизнеса —  11%, сообщает informing.ru.

Ученые считают, что именно менеджеры среднего звена максимально загружены работой. Также они больше всех остальных становятся участниками конфликтов, как с руководством, так и с работниками.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 09:46
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