Ученые выяснили, какая работа самая нервная в мире

Ученые Колумбийского университета выяснили, что самой нервной в мире является работа менеджеров среднего звена. Такие выводы сделаны на основании эксперимента, в котором приняли участие более 22 тысяч добровольцев.
18% менеджеров среднего звена на работе испытывают депрессию. У рядовых сотрудников ее признаки наблюдались только в 12% случаев. Меньше всего проблем испытывали руководители высшего звена и владельцев бизнеса — 11%, сообщает informing.ru.
Ученые считают, что именно менеджеры среднего звена максимально загружены работой. Также они больше всех остальных становятся участниками конфликтов, как с руководством, так и с работниками.
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