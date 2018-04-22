Ученые выяснили, когда мужчину ждет инсульт

Риск инсульта у мужчин младше 50 лет значительно возрастает при пагубной привычке постоянно курить. К такому выводу пришли ученые института Мэрилэнда в Балтиморе.
Как пишет РИА Новости, курение является немаловажным фактором риска. Исследователи изучили группу из 615 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, каждый из которых пережил инсульт в предыдущие три года, а также 530 здоровых участников аналогичного возраста. Были группы курящих, некурящих, бросивших курить.
Курильщиков разделили на группы в зависимости от количества выкуриваемых в день сигарет: до 10, от 11 до 20, от 21 до 39 или свыше 40. Оказалось, что риск инсульта у заядлых курильщиков по сравнению с некурящими увеличивается на 88 процентов. Самые уязвимые — те, кто выкуривает не меньше двух пачек сигарет в день.
Читайте также
- Разработки ученых опорного АлтГУ помогают внедрению органического земледелия 0 20.Апр
- О чем думают умершие? 6 версий ученых о «жизни после смерти» 0 26.Мар
- Как вывести блох у кошки? 0 05.Фев
- Ученые создали синтетическую «кожу хамелеона» 0 02.Апр
- Для колонизации Марса могут создать генномодифицированных людей 0 11.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Тимур
Отличная статья!Читать статью
-
Stroitelstvo.Guru
В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…Читать статью
-
Сергей
Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.Читать статью
-
hacker
Бесплатный Play МаркетеЧитать статью
-
Надежда
Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий