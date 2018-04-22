Ученые выяснили, когда мужчину ждет инсульт

Риск инсульта у мужчин младше 50 лет значительно возрастает при пагубной привычке постоянно курить. К такому выводу пришли ученые института Мэрилэнда в Балтиморе.

Как пишет РИА Новости, курение является немаловажным фактором риска. Исследователи изучили группу из 615 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, каждый из которых пережил инсульт в предыдущие три года, а также 530 здоровых участников аналогичного возраста. Были группы курящих, некурящих, бросивших курить.

Курильщиков разделили на группы в зависимости от количества выкуриваемых в день сигарет: до 10, от 11 до 20, от 21 до 39 или свыше 40. Оказалось, что риск инсульта у заядлых курильщиков по сравнению с некурящими увеличивается на 88 процентов. Самые уязвимые — те, кто выкуривает не меньше двух пачек сигарет в день.