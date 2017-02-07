Ученые выяснили, когда начинает стареть организм человека

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу о том, что современный человек начинает стареть только в 39 лет.
По мнению исследователей, с этого периода умственные способности человека начинают угасать, а также нарушаются функции опорно-двигательного аппарата, начинаются проблемы с эластичностью мышц и прочностью костей.
По мнению ученых, в 39 лет у человека значительно сокращается выработка миелина – специального вещества, которое выполняет защитную функцию для нервных клеток.
Напомним, ранее переходным рубежом считался возраст сразу после 30 лет.
Фото: pixabay.com
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