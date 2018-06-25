Ученые выяснили, почему люди налегают на пончики
Ученые из Йельского университета провели исследование, чтобы выяснить, как действует на мозг человека вид вредной и жирной пищи, и почему людей к ней так сильно тянет. Для этого собрали 206 взрослых, которым показывали фотографии аппетитных закусок.
Люди смотрели на продукты, содержащие одновременно и жиры, и углеводы: на пончики, торты, пасту с жирным соусом, гамбургеры. Участников эксперимента просили оценить, сколько калорий содержат такие продукты и представить, сколько придется за это платить. Оказалось, что пища с жирами и углеводами запускала в мозгу у каждого человека нейронные цепи в центре вознаграждения, сообщает Nlus1.ru.
Как говорят ученые, наши предки питались в основном натуральной пищей, и такие закуски не употребляли. Пицца, пончики и подобное появились в мире относительно недавно. И мозг человека еще не научился справляться с реакцией, которую они вызывают. Из-за этого человек может переедать, даже когда не голоден.
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