Ученые выяснили причину смерти Антона Чехова

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2018 23:46

Британские ученые установили, из-за чего скончался великий русский писатель Антон Павлович Чехов. Причиной стало кровоизлияние в мозг. Писатель ушел из жизни в Германии 15 июля 1904 года. 

Ранее считалось, что Чехов мог умереть от сердечного приступа. Другая версия говорила о заболевании туберкулезом. В момент смерти писатель находился в гостинице курорта Баденвайлер.

Исследователи провели тщательный химический анализ его рубашки. Кроме бактерий туберкулеза, на ней нашли также белковое вещество. Ученые уверены, что это свидетельствует о предположительном образовании тромба, закупорке сосудов и кровоизлиянии в мозг. По их мнению, причина смерти установлена с большей долей вероятности, пишет Lenta.ru.

Фото: wikipedia.org. 

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2018 23:46
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