Ученые выяснили самый опасный месяц

Ученые США выяснили самый опасный для человечества месяц. Им оказался январь. Именно на этот месяц приходится всплеск заболеваемости в целом по году.

Такой вывод был сделан на основе анализа данных из центров по контролю и профилактике заболеваний. В топ-10 причин смерти входили болезни сердца, рак, хронические болезни нижних дыхательных путей, несчастные случаи, инсульты, болезнь Альцгеймера, диабет, грипп и пневмония, болезни почек и самоубийства.

В целом, январь признан самым смертоносным месяцем в году. Во-первых, начало года — это тяжелое испытание для психики. Возрастает количество депрессий.

Также на смертность влияют погода, иммунитет и то, что многие тяжело больные люди стараются продержаться до Нового года, чтобы повидаться с родными и, возможно, насладиться праздниками в последний раз, пишет rosbalt.ru.