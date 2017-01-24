Ученые выяснили, в какой стране спят больше всего

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 18:45

Ученые из Австралии и США  проанализировали продолжительности сна у людей из разных стран.

Согласно результатам исследования, лидерами всего мира по продолжительности сна оказались жители Аргентины.

Эксперты собрали данные по жителям 645 городов в разных странах мира в период с 2006 по 2012 год.

В свою очередь, средний россиянин ложится спать около 22.43 и просыпается в 7.54. Таким образом, средняя продолжительность сна у россиян оказалась равной 9 часам и 20 минутам.

Кстати, меньше всех спят жители Японии — средняя продолжительность сна в стране самураев составила всего 7 часов и 16 минут, сообщает Lenta.ru.

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 18:45
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