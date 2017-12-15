Ученые выяснили, зачем нужно читать вслух

Когда человек читает вслух, он лучше запоминает текст, а его память становится более «цепкой». Это установили канадские психологи в ходе эксперимента с участием добровольцев, сообщает РИА Новости.

Исследователи проследили за тем, как различные методики запоминания и восприятия информации влияют на работу памяти 95 добровольцев. Часть добровольцев читала текст про себя, другие слушали его в записи или в чтении одного из других участников, третья группа читала текст вслух, а четвертая – читала, а затем слушала аудиозапись. В итоге оказалось, что чтение вслух самое эффективное, а память и способность учиться действительно улучшаются в тех случаях, когда человек активно занимается тем, что он хочет выучить.

Одна из причин положительного эффекта чтения вслух в том, что человек хорошо помнит звуки собственного голоса и начинает ассоциировать запоминаемую информацию с самим собой.