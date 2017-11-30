Ученые выяснили, зачем нужны собаки

Александр
Автор: Александр Ноябрь 30, 2017 11:45

Собаки помогают своим владельцам жить дольше и реже чувствовать проблемы с сердечно-сосудистой системой. К такому выводу пришли ученые из университета Упсалы (Швеция).

Они провели большое исследование в котором приняли участие 3,4 млн человек в возрасте от 40 до 80 лет.  У 13% из них была дома собака. Результат наблюдений показал, что наличие в доме собаки снижает риск преждевременной смерти на 33% и уменьшает вероятность развития болезней сердца и сосудов на 11%, пишет РИА Новости. Одиноких людей собаки буквально спасают от преждевременной смерти, потому что, согласно статистическим данным, именно одиночки умирают чаще и раньше обладателей большой семьи.

С мнением о том, что владелец для собак просто кормушка, а не другое живое существо, шведские ученые категорически не согласны.

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 30, 2017 11:45
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