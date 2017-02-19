Ученые выявили главную причину мужских измен

Группа ученых из Швеции провели исследование и пришли к выводу, что склонность мужчин к изменам заложена на генетическом уровне.
Специалисты нашли у мужчин особенный ген, отвечающий за прелюбодеяние. Выяснилось, что не все мужчины являются изменщиками, а только некоторые, получившие его в наследство от предков.
К слову, в организме у изменяющего мужчины наблюдается повышенный уровень дофамина — он отвечает за получение удовольствия.
Примечательно, что аналогичный ген отсутствует у женщин, однако это не сводит статистику женских измен к нулю.
Ранее сообщалось, психологи из США провели эксперимент и заявили, что измены чаще всего происходят в среду.
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