Ученые выявили главную причину мужских измен

Группа ученых из Швеции провели исследование и пришли к выводу, что склонность мужчин к изменам заложена на генетическом уровне.

Специалисты нашли у мужчин особенный ген, отвечающий за прелюбодеяние. Выяснилось, что не все мужчины являются изменщиками, а только некоторые, получившие его в наследство от предков.

К слову, в организме у изменяющего мужчины наблюдается повышенный уровень дофамина — он отвечает за получение удовольствия.

Примечательно, что аналогичный ген отсутствует у женщин, однако это не сводит статистику женских измен к нулю.

Ранее сообщалось, психологи из США провели эксперимент и заявили, что измены чаще всего происходят в среду.