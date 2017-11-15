Ученые: Взрыв Луны вызовет чудовищные последствия

Как известно, Луна оказывает сильное влияние на Землю. Поэтому ученые задумались над тем, что произойдет с нашей планетой, если ее единственный спутник взорвется? Они пришли к выводу, что в таком случае человечество погибнет.
Луна делает вращение Земли более медленным. А если ночного светила не будет, наш голубой шар будет крутиться быстрее и «растеряет» атмосферу. Также Луна стабилизирует наклон земной оси, поэтому смена сезонов происходит плавно. А вот если спутник исчезнет, то Земля как бы завалится набок. На экваторе резко похолодает, а на полюсах станет жарко.
Вода на поверхности планеты начнет быстро перемещаться, плодородные почвы и в целом сушу затопит, а дно океана, наоборот, оголится. Кроме того, раскаленные осколки Луны посыпятся на Землю, что спровоцирует «ядерную зиму», пишет ToDay News Ufa.
Но учены успокоили: нет никаких предпосылок к тому, чтобы Луна взорвалась.
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