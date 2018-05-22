Ученые: за депрессию могут отвечать гены

Международная команда ученых выявила 44 генетические вариации, увеличивающие риски возникновения депрессии. При этом специалисты отмечают, что у каждого человека есть некоторые «гены депрессии».
Обнаруженные генетические вариации, отвечающие за депрессию, помогут при дальнейшем лечении, полагают специалисты.
Учеными было рассмотрено более 135 случаев депрессивных расстройств. Их сравнили с данными контрольной группы, в которую входило более 340 тыс. человек. Выяснилось, что настоящий диагноз «депрессия» можно поставить лишь 14% населения всего мира. Из них только половина пациентов хорошо реагирует на лечение, пишет «ТАСС».
Генетики рассчитывают, что открытие поможет ответить на вопрос: почему многим пациентам не помогают антидепрессанты. Это исследование было лишь первым шагом. Взаимосвязь между генетикой и депрессивными расстройствами будут изучать дальше.
Читайте также
- Ученые придумали, как убить грипп в помещениях 0 20.Фев
- Ученые впервые создали полноценные яйцеклетки в лаборатории 0 16.Фев
- Таяние ледников погубит Землю из-за ртути – ученые 0 14.Фев
- Снижение количества магнитных бурь улучшит самочувствие людей 0 18.Апр
- Автомобиль Tesla выпустили в открытый космос. Видео 0 14.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Добрый день...ваш сайт "Мой Бийск" информация , новости города Бийска.Вы озвучили информацию про библионочь , где озвучили о библиотеке г.…Читать статью
-
осуждать всегда простоЧитать статью
-
Анна
В с. Старобелокуриха, в СДК требуется художественный руководитель- баянист. Заработная плата 11000 рублей, предоставляется муниципальное жилье ( дом+ баня) +…Читать статью
-
Мек
КласЧитать статью
-
Виктория
Какие нужно сдать экзамены что бы поступить на медицинскую сестру? После девятого класса.Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий