Ученые: за депрессию могут отвечать гены

Александр
Автор: Александр Май 22, 2018 23:45

Международная команда ученых выявила 44 генетические вариации, увеличивающие риски возникновения депрессии. При этом специалисты отмечают, что у каждого человека есть некоторые «гены депрессии».

Обнаруженные генетические вариации, отвечающие за депрессию, помогут при дальнейшем лечении, полагают специалисты.

Учеными было рассмотрено более 135 случаев депрессивных расстройств. Их сравнили с данными контрольной группы, в которую входило более 340 тыс. человек. Выяснилось, что настоящий диагноз «депрессия» можно поставить лишь 14% населения всего мира. Из них только половина пациентов хорошо реагирует на лечение, пишет «ТАСС».

Генетики рассчитывают, что открытие поможет ответить на вопрос: почему многим пациентам не помогают антидепрессанты. Это исследование было лишь первым шагом. Взаимосвязь между генетикой и депрессивными расстройствами будут изучать дальше.

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Александр
Автор: Александр Май 22, 2018 23:45
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