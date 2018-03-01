Ученые «заселили искусственных светлячков» в подопытных мышей

Вдохновившись сиянием светлячка, ученые создали биолюминесцентные клетки, которые видны глубоко внутри тела животного. Они могут быть полезны в медицине при диагностике некоторых заболеваний.
Исследователи решили улучшить естественный фермент светлячков и создали разные его версии со случайными мутациями. Фермент ввели бактериям, которые содержали синтетический люциферин. Спустя еще ряд опытов, специалистам удалось вывести новый фермент, готовый работать с синтетическим соединением, пишет «Популярная механика» со ссылкой на журнал Science.
Клетки с новым соединением ввели в кровь лабораторной мыши. Свет проходил через ткани животного, его фиксировала вне тела инфракрасная камера. Гены фермента также вложили в нейроны мартышки. Свечение в области мозга наблюдалось даже спустя год.
Новая технология, по мнению ученых, поможет врачам отслеживать пораженные клетки и держать под контролем рост опухолей.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
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Яша
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Зиновий
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Кирил
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