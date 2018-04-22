Ученые засняли в океане неизвестное существо

Александр
Автор: Александр Апрель 22, 2018 17:45

Группа исследователей, которая называет себя Okeanos Explorer, запечатлела странное существо, живущее в глубинах Мексиканского залива в западной части Атлантического океана.

Ранее эти же специалисты публиковали кадры с разными морскими существками, например, с осьминогом по кличке Каспер и светящейся медузой. Но их новая находка заметно отличается от прежних, сообщает National Geographic.

У существа бордово-красное тело, и оно похоже одновременно на кальмара и наутилуса. Щупальца сильно топорщатся в разные стороны.

Заснять животное удалость с помощью подводной лодки с дистанционным управлением.

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Александр
Автор: Александр Апрель 22, 2018 17:45
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