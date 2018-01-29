Ученые заставили искусственный интеллект показывать мысли человека

Александр
Автор: Александр Январь 29, 2018 11:46

Японские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ), который может считывать человеческие мысли и показывать их. Действие изобретения показал эксперимент. 

На обучение нейросети ушло несколько месяцев. Участникам эксперимента показывали картинки, ученые фиксировали импульсы, которые возникали у них в мозге, а нейросеть училась воспроизводить изображение, сообщают «Мир24». Во время исследования специалисты отслеживали все реакции мозга.

Однако пока ИИ визуализирует лишь простейшие фигуры и буквы алфавита. Ученые рассчитывают, что разработка позволит в будущем обеспечить мгновенную передачу команд от человека к машине. 

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Александр
Автор: Александр Январь 29, 2018 11:46
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