Ученые заставили искусственный интеллект показывать мысли человека

Японские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ), который может считывать человеческие мысли и показывать их. Действие изобретения показал эксперимент.

На обучение нейросети ушло несколько месяцев. Участникам эксперимента показывали картинки, ученые фиксировали импульсы, которые возникали у них в мозге, а нейросеть училась воспроизводить изображение, сообщают «Мир24». Во время исследования специалисты отслеживали все реакции мозга.

Однако пока ИИ визуализирует лишь простейшие фигуры и буквы алфавита. Ученые рассчитывают, что разработка позволит в будущем обеспечить мгновенную передачу команд от человека к машине.