Ученые заявили, что алкоголь – это не так страшно

Небольшие дозы этилового спирта не вредят организму, а, напротив, очищают мозг от побочных продуктов метаболизма и положительно воздействуют на лимфатическую систему. К такому выводу пришли американские нейробиологи, проведя эксперимент на мышах.

По информации познавательного портала «Чердак», подопытным зверькам давали низкие, средние и высокие дозы алкоголя. Самая низкая доза в пересчете на человека равнялась 120 мл сухого вина или 40 г водки в день. Самая высокая была в четыре раза больше. Но если высокие и средние дозы алкоголя вызывали повышение воспалительных процессов в мозге мышей, ухудшая когнитивные способности и моторные навыки, то низкие дозы спиртного продемонстрировали снижение маркеров воспаления в головном мозге. При этом лимфатическая система грызунов начала работать даже лучше, чем у их трезвых сородичей.

В то же время ученые ни в коем случае не призывают людей испытывать на себе действие алкоголя, экспериментируя с дозами. В любом случае, длительное и чрезмерное потребление вызывает серьезные нарушения в работе организма. Особенно в работе мозга и нервной системы.