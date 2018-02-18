Ученые заявили, что алкоголь – это не так страшно

Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2018 17:46

 Небольшие дозы этилового спирта не вредят организму, а, напротив, очищают мозг от побочных продуктов метаболизма и положительно воздействуют на лимфатическую систему. К такому выводу пришли американские нейробиологи, проведя эксперимент на мышах.

По информации познавательного портала «Чердак», подопытным зверькам  давали низкие, средние и высокие дозы алкоголя. Самая низкая доза в пересчете на человека равнялась 120 мл сухого вина или 40 г водки в день. Самая высокая была в четыре раза больше. Но если высокие и средние дозы алкоголя вызывали повышение воспалительных процессов в мозге мышей, ухудшая когнитивные способности и моторные навыки, то низкие дозы спиртного продемонстрировали снижение маркеров воспаления в головном мозге. При этом лимфатическая система грызунов начала работать даже лучше, чем у их трезвых сородичей.

 В то же время ученые ни в коем случае не призывают людей испытывать на себе действие алкоголя, экспериментируя с дозами. В любом случае, длительное и чрезмерное потребление вызывает серьезные нарушения в работе организма. Особенно в работе мозга и нервной системы.

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Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2018 17:46
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