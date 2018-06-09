Ученые заявили, что шашлык смертельно опасен

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2018 11:45

Китайские ученые провели исследование, после которого заявили, что пища, жареная на гриле или барбекю, якобы представляет серьезную опасность для здоровья. Во время приготовления шашлыка или стейков на углях в наш организм вместе с дымом попадают вредные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они увеличивают риск появления онкологических заболеваний.

Ученые разделили добровольцев на группы. Все они готовили мясо на углях, разница была только в расстоянии до гриля. После эксперимента все попробовали приготовленные блюда и пошли сдавать анализ мочи, пишет «360tv».

Оказалось, что больше всего ПАУ поступило в организм с мясом. Но часть соединений осела на коже и в легких испытуемых. Ученые решили: если даже недолго постоять у мангала, повысится риск онкозаболеваний.

ПАУ образуются, когда сок и жир капают на раскаленные угли. Соединение поднимается вверх с дымом. Ими пропитывается одежда, которая помогает ПАУ дольше проникать в кожу. В связи с этим ученые посоветовали чем-нибудь накрывать гриль.

Правда, российский диетолог Марият Мухина считает, что «страхи вокруг шашлыка» преувеличены.

«Всасываются эти вещества крайне плохо, – сказала она. – У них очень низкая растворимость в воде. И нужно скорее не о шашлыке подумать. Вреда от него гораздо меньше, чем от отраслей нефтепереработки и нефтеперегонки или переработки горючих полезных ископаемых».

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Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2018 11:45
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