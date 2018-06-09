Ученые заявили, что шашлык смертельно опасен

Китайские ученые провели исследование, после которого заявили, что пища, жареная на гриле или барбекю, якобы представляет серьезную опасность для здоровья. Во время приготовления шашлыка или стейков на углях в наш организм вместе с дымом попадают вредные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они увеличивают риск появления онкологических заболеваний.

Ученые разделили добровольцев на группы. Все они готовили мясо на углях, разница была только в расстоянии до гриля. После эксперимента все попробовали приготовленные блюда и пошли сдавать анализ мочи, пишет «360tv».

Оказалось, что больше всего ПАУ поступило в организм с мясом. Но часть соединений осела на коже и в легких испытуемых. Ученые решили: если даже недолго постоять у мангала, повысится риск онкозаболеваний.

ПАУ образуются, когда сок и жир капают на раскаленные угли. Соединение поднимается вверх с дымом. Ими пропитывается одежда, которая помогает ПАУ дольше проникать в кожу. В связи с этим ученые посоветовали чем-нибудь накрывать гриль.

Правда, российский диетолог Марият Мухина считает, что «страхи вокруг шашлыка» преувеличены.

«Всасываются эти вещества крайне плохо, – сказала она. – У них очень низкая растворимость в воде. И нужно скорее не о шашлыке подумать. Вреда от него гораздо меньше, чем от отраслей нефтепереработки и нефтеперегонки или переработки горючих полезных ископаемых».