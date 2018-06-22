Ученые заявили о снижении уровня интеллекта людей

Ученые в Норвегии проанализировали 730 тыс. тестов IQ жителей своей страны, поступавших на военную службу в 1970-2009 годах. В результате выяснилось, что за поколение уровень интеллекта снижался в среднем на семь пунктов.
В первой половине двадцатого века IQ постепенно рос. Эту закономерность назвали эффектом Флинна. Ученые по-разному пытались его объяснить. К примеру, они предполагали, что повлиять на «поумнение» людей могли улучшение питания, здравоохранения и образования, пишет РИА «Новости».
Но позднее этот эффект сменился на противоположный. Интеллект людей начал снижаться. Падение IQ, по мнению ученых, в некоторой степени может быть связано с факторами окружающей среды, а также с изменениями в образе жизни людей.
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Выпускник третьего класса средней школы статью писал? С русским языком явные проблемы.Читать статью
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