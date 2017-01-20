Ученые заявили о существовании у женщин аллергии на мужей

Редкий вид аллергии обнаружили американские ученые. Оказывается, у женщин может быть серьезная аллергическая реакция на мужа. Причем в запущенном состоянии она может даже привести к летальному исходу.
К счастью, такая аллергия встречается крайне редко. Так, например, недавно медики официально зарегистрировал такой случай у молодой женщины в США.
Ее тело покрывали сыпь и краснота. Но врачи не смогли определить природу аллергической реакции. Не помогали девушке ни мази, ни таблетки.
Врачей насторожило, на первый взгляд, довольно банальное обстоятельство: девушка недавно вышла замуж. При этом поцелуи с мужем часто сопровождались появлением герпеса и раздражением на коже, пишет tsargrad.tv.
Выяснилось, что у молодой жены появилась аллергия на мужа. А виноваты в этом так называемые тучные клетки. Именно они активизируются в организме после близкого контакта с мужчиной и вызывают тяжелую аллергическую реакцию.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий