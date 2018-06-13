Ученые: Зеленый чай снижает риск инфаркта

Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2018 23:45

Зеленый чай содержит большое количество молекул сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG). Этот компонент отвечает за многие положительные эффекты напитка. Но недавно британские ученые нашли еще один: благодаря этому веществу медленнее образовываются бляшки, которые могут закупорить коронарные сосуды и даже привести к инфаркту.

Исследование показало, что EGCG воздействует на аполипопротеин А1 (apoA-I) – белок-носитель «хорошего холестерина». Об этом заявил профессор Ланкастерского университета Дэвид Миддлтон (David Middleton) и его коллеги, пишет Naked-science.

Авторы работы подчеркивают, что само по себе частое употребление зеленого чая не обязательно замедлит развитие коронарной недостаточности. Намного эффективней будет отказаться от курения, заниматься спортом, не волноваться слишком много и не питаться вредной пищей.

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Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2018 23:45
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