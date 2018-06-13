Ученые: Зеленый чай снижает риск инфаркта

Зеленый чай содержит большое количество молекул сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG). Этот компонент отвечает за многие положительные эффекты напитка. Но недавно британские ученые нашли еще один: благодаря этому веществу медленнее образовываются бляшки, которые могут закупорить коронарные сосуды и даже привести к инфаркту.
Исследование показало, что EGCG воздействует на аполипопротеин А1 (apoA-I) – белок-носитель «хорошего холестерина». Об этом заявил профессор Ланкастерского университета Дэвид Миддлтон (David Middleton) и его коллеги, пишет Naked-science.
Авторы работы подчеркивают, что само по себе частое употребление зеленого чая не обязательно замедлит развитие коронарной недостаточности. Намного эффективней будет отказаться от курения, заниматься спортом, не волноваться слишком много и не питаться вредной пищей.
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Комментарии
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Дмитрий Волох
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