Ученые: животные помогают восстановить здоровье

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 23:45

Международная группа ученых провела исследования, которые помогли составить список животных, благоприятно влияющих на здоровье человека. При этом уточняется, что животные помогают не только восстановить психическое здоровье, но иногда исцелить и физические недуги.

Что ж, теперь уже научно подтверждено, что кошки являются самыми лучшими докторами среди животных. Можно усмехнуться, мол, а то мы не знали. И утвердиться в старой истине: народ зря не скажет, что неспроста котиков держали и держат. Да на киску только посмотреть – сердце тает. А как песенку заведёт – сидишь, уши развесишь и млеешь.

Кошки находятся в первой строке рейтинга. Теперь уже на учёном языке перечислим, что же помогают излечить мурочки. Расстройства психики, неврозы, депрессии, стрессы. Также помогают при патологиях респираторной системы и заболеваниях пищеварительной, расстройствах опорно-двигательного аппарата, заболеваниях суставов и многих других болезнях.

Посмотрим, кого же ещё в список включили? Собак. Они приучают человека к здоровому образу жизни. Ежедневные прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья человека, способны избавить его от депрессивного состояния. Таково мнение специалистов. А мы, которые не специалисты, скажем, что просто восхищают и трогают до глубины души собачья верность, сообразительность. Как смотрит преданный друг на нас, какой служака он.

А дальше в рейтинге – лошади. Умницы и трудяги. Не зря частенько какой-нибудь человек и в наши дни скажет одобрительно о себе или о ком-то, мол, работает как лошадь. Это означает, что здорово трудится, молча тянет ношу и не жалуется на погоду или на то, что подковка стёрлась. Лошади помогают выправиться захворавшему ребёнку или взрослому, в реабилитации людей, получивших травму. Есть и методы лечения некоторых заболеваний с помощью простого общения с лошадками.

В рейтинге есть и другие существа, которых мы знаем прекрасно. Например, пчёлы, змеи и другие. Пчелы дают человеку целебный мёд и другие удивительные продукты, змеиный яд применяют в медицине как средство борьбы со многими заболеваниями. Список лечебных помощников человека можно продолжить. Поблагодарим учёных, а сами задумаемся. Над своим отношением к братьям нашим меньшим.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии