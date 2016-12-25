Ученые: животные помогают восстановить здоровье

Международная группа ученых провела исследования, которые помогли составить список животных, благоприятно влияющих на здоровье человека. При этом уточняется, что животные помогают не только восстановить психическое здоровье, но иногда исцелить и физические недуги.

Что ж, теперь уже научно подтверждено, что кошки являются самыми лучшими докторами среди животных. Можно усмехнуться, мол, а то мы не знали. И утвердиться в старой истине: народ зря не скажет, что неспроста котиков держали и держат. Да на киску только посмотреть – сердце тает. А как песенку заведёт – сидишь, уши развесишь и млеешь.

Кошки находятся в первой строке рейтинга. Теперь уже на учёном языке перечислим, что же помогают излечить мурочки. Расстройства психики, неврозы, депрессии, стрессы. Также помогают при патологиях респираторной системы и заболеваниях пищеварительной, расстройствах опорно-двигательного аппарата, заболеваниях суставов и многих других болезнях.

Посмотрим, кого же ещё в список включили? Собак. Они приучают человека к здоровому образу жизни. Ежедневные прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья человека, способны избавить его от депрессивного состояния. Таково мнение специалистов. А мы, которые не специалисты, скажем, что просто восхищают и трогают до глубины души собачья верность, сообразительность. Как смотрит преданный друг на нас, какой служака он.

А дальше в рейтинге – лошади. Умницы и трудяги. Не зря частенько какой-нибудь человек и в наши дни скажет одобрительно о себе или о ком-то, мол, работает как лошадь. Это означает, что здорово трудится, молча тянет ношу и не жалуется на погоду или на то, что подковка стёрлась. Лошади помогают выправиться захворавшему ребёнку или взрослому, в реабилитации людей, получивших травму. Есть и методы лечения некоторых заболеваний с помощью простого общения с лошадками.

В рейтинге есть и другие существа, которых мы знаем прекрасно. Например, пчёлы, змеи и другие. Пчелы дают человеку целебный мёд и другие удивительные продукты, змеиный яд применяют в медицине как средство борьбы со многими заболеваниями. Список лечебных помощников человека можно продолжить. Поблагодарим учёных, а сами задумаемся. Над своим отношением к братьям нашим меньшим.