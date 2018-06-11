Ученый, открывший «денисовца» на Алтае, удостоен ордена Александра Невского

Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2018 17:46

Выдающийся российский ученый Анатолий Деревянко награжден орденом Александра Невского. Этот академик стал первооткрывателем нового типа древних людей – денисовского человека, останки которого были найдены в Алтайском крае.

Президентский указ о награждении Деревянко опубликовали в четверг, 31 мая, на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что Анатолий Пантелеевич удостоен ордена Александра Невского за заслуги в развитии науки, подготовку квалифицированных кадров и многолетний труд.

Напомним, сенсационную находку сделали в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края в 2010 году. Там обнаружили останки ранее неизвестного типа человека, которого впоследствии назвали денисовским.

Солонешенский район 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2018 17:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии