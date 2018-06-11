Ученый, открывший «денисовца» на Алтае, удостоен ордена Александра Невского

Выдающийся российский ученый Анатолий Деревянко награжден орденом Александра Невского. Этот академик стал первооткрывателем нового типа древних людей – денисовского человека, останки которого были найдены в Алтайском крае.
Президентский указ о награждении Деревянко опубликовали в четверг, 31 мая, на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что Анатолий Пантелеевич удостоен ордена Александра Невского за заслуги в развитии науки, подготовку квалифицированных кадров и многолетний труд.
Напомним, сенсационную находку сделали в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края в 2010 году. Там обнаружили останки ранее неизвестного типа человека, которого впоследствии назвали денисовским.
Солонешенский район
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