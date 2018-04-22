Ученый рассказал, чем сон кошки отличается от человеческого

Александр
Автор: Александр Апрель 22, 2018 17:45

У кошек сон похож на человеческий, поэтому во многих странах этих животных используют для исследования. Однако такого сложного сна, как у человека, нет больше ни у одного живого существа.

У кошек медленный сон, сложный, и его можно делить на два уровня: неглубокий медленный сон и глубокий сон. У человека может быть до четырех таких градаций.

Первая стадия сна у человека – начальная дремота, вторая – медленный неглубокий сон, затем третья и четвертая относятся к глубокому сну. У людей в этом смысле самая сложная нейрохимия. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией ЮНЦ РАН, руководитель Ростовского областного отделения Российского общества сомнологов Евгений Вербицкий.

«Самое главное отличие в том, что разделение коры на старую гиппокампальную и новую, которая над ней надстраивается, привело к появлению воображения», – рассказал ученый в видеоролике, подготовленном просветительским проектом «Наука Pro».

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Александр
Автор: Александр Апрель 22, 2018 17:45
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