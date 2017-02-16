Учёные: IQ ребёнка зависит от возраста матери

Группа учёных из Великобритании обнаружила связь между умственными способностями ребёнка и возрастом его матери.

По мнению специалистов, женщины в возрасте 35-39 лет производят на свет детей с повышенными умственными способностями по сравнению с более молодыми мамами, передает наш сайт.

Ранее эксперты заявили, что первенцы намного способнее своих младших братьев и сестер. Эксперты выдвинули гипотезу о том, что такая особенность у первенцев определяется из-за концентрации внимания родителей.

Ученые заметили, что со своим первым ребенком родители гораздо чаще играют в развивающие игры, также им чаще читают детскую литературу, тем самым с самого раннего возраста идет развитие IQ ребенка.