Учёные: IQ ребёнка зависит от возраста матери

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 21:45

Группа учёных из Великобритании обнаружила связь между умственными способностями ребёнка и возрастом его матери.

По мнению специалистов, женщины в возрасте 35-39 лет производят на свет детей с повышенными умственными способностями по сравнению с более молодыми мамами, передает наш сайт.

Ранее эксперты заявили,  что первенцы намного способнее своих младших братьев и сестер. Эксперты выдвинули гипотезу о том, что такая особенность у первенцев определяется из-за концентрации внимания родителей.

Ученые заметили, что со своим первым ребенком родители гораздо чаще играют в развивающие игры, также им чаще читают детскую литературу, тем самым с самого раннего возраста идет развитие  IQ ребенка.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 21:45
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