Учёные: микроволновая печь не уничтожает бактерии

Ученые в ходе исследований пришли к выводу, что микроволновая печь не может убить все микроорганизмы в продуктах питания.

При разморозке или небольшом подогреве продуктов бактерии не могут погибнуть, ведь благодаря своему эволюционному пути у них выработался устойчивый иммунитет к внешним раздражителям.

Большинство вредоносных микроорганизмов погибают при разогреве до 100 градусов, то есть при кипении воды. Однако даже эти условия не могут дать полной гарантии избавления от всех видов бактерий.

К слову, споры сибирской язвы погибают только после кипячения на протяжении как минимум 40 минут, передает портал наш сайт.