Учёные: микроволновая печь не уничтожает бактерии

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 02:46

Ученые в ходе исследований пришли к выводу,  что микроволновая печь не может убить все микроорганизмы в продуктах питания.  

При разморозке или небольшом подогреве продуктов бактерии не могут погибнуть, ведь благодаря своему эволюционному пути у них выработался устойчивый иммунитет к внешним раздражителям.

Большинство вредоносных микроорганизмов погибают при разогреве до 100 градусов, то есть при кипении воды.   Однако даже эти условия не могут дать полной гарантии избавления от всех видов бактерий.

К слову, споры сибирской язвы погибают только после кипячения на протяжении как минимум 40 минут, передает портал наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 02:46
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