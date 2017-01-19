Учёные: Мужчины не выносят критики на работе

Психологи из США провели опрос и пришли к выводу, что мужчины переживают из-за работы чаще, чем женщины.

Отмечается, 25% мужчин и вовсе могут начать плакать из-за переживаний. Выяснилось, что мужчины не могут объективно относиться к критике.

Большинство из них не выдерживает давления, нервничают, срывают злость на окружающих. После серьезных разговоров с начальником, если в беседе присутствовала критика, мужчины в 37% случаев задумываются о новом месте работы, а 20% сразу же увольняется.

Кроме этого, они не скрывают, что начинают плакать после того, как коллеги или руководство указывает на ошибки в работе.

Среди женщин, лишь 11% признались, что переживают по поводу критики в свой адрес, передает наш сайт.