Учёные рассказали, как забыть экс-возлюбленных

Психологи из США провели исследование и рассказали, что нужно делать, чтобы забыть об экс-возлюбленных.

Эксперты предложили научные методы, первым из которых является отказ от "розовых очков". Речь идет о том, что не нужно себя терзать хорошими воспоминаниями о вашей несостоявшейся семейной жизни, наоборот следует вспоминать те моменты, которые вас не устраивали и привели к расставанию.

По мнению экспертов, также поможет откровенный разговор с надёжным другом. Между тем, учёные рекомендуют не злоупотреблять алкоголем, кардинально менять имидж и наносить татуировки.