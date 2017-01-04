Учёные рассказали, почему человек не может похудеть

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что снижение уровня дофамина в мозге препятствует похудению.
К слову, это вещество отвечает за получение чувства удовольствия (или удовлетворения), вызывает снижение двигательной активности.
Специалисты провели опыты на мышах. Так, у группы мышей, которая получала нормальное сбалансированное питание, показатели выработки дофамина и двигательной активности не изменились.
Вторая группа, получавшая жирную пищу, стала двигаться значительно меньше. Ученые сделали выводы, что в конечном итоге препятствует похудению сам мозг, передает наш сайт.
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