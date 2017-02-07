Учёные: Рыба развивает интеллект у детей

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что рыба положительно влияет на детский организм.

Ранее доказано, что рыба полезна детям из-за большого количества фосфора в ней. Между тем, американские специалисты, выяснили, что дело также в декозагексаеновой кислоте (ДГК) в составе рыбы.

Именно ДГК составляет 20 процентов оболочки нервных клеток человека. Дети, которым давали ДГК, значительно стали лучше усваивать новую информацию и улучшилась способность к запоминаю.

Доказано, что если дети до 12 лет плохо учатся, то одной из причин может быть недостаточное количество ДКГ кислоты, информирует портал наш сайт.

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