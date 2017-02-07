Учёные: Рыба развивает интеллект у детей

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что рыба положительно влияет на детский организм.
Ранее доказано, что рыба полезна детям из-за большого количества фосфора в ней. Между тем, американские специалисты, выяснили, что дело также в декозагексаеновой кислоте (ДГК) в составе рыбы.
Именно ДГК составляет 20 процентов оболочки нервных клеток человека. Дети, которым давали ДГК, значительно стали лучше усваивать новую информацию и улучшилась способность к запоминаю.
Доказано, что если дети до 12 лет плохо учатся, то одной из причин может быть недостаточное количество ДКГ кислоты, информирует портал наш сайт.
Фото: pixabay.com
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий