Учёные: Рыба развивает интеллект у детей

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 04:45

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что рыба положительно влияет на детский организм.

Ранее доказано, что рыба полезна детям из-за большого количества фосфора в ней. Между тем, американские специалисты, выяснили, что дело также в декозагексаеновой кислоте (ДГК) в составе рыбы.

Именно ДГК составляет 20 процентов оболочки нервных клеток человека. Дети, которым давали ДГК,  значительно стали лучше усваивать новую информацию и улучшилась способность к запоминаю.

 Доказано, что если дети до 12 лет плохо учатся, то одной из причин может быть недостаточное количество ДКГ кислоты, информирует портал наш сайт.

Фото: pixabay.com

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 04:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии