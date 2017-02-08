Учёные: Женщины подвержены раку из-за табака и лишнего веса

Ученые из Великобритании провели анализ и выявили статистику, согласно которой главной причиной онкологических заболеваний является нездоровый образ жизни.
Ученые отмечают, что особому риску подвержены женщины. По мнению экспертов, основными причинами заболевания являются лишний вес и курение.
Специалисты советуют отказаться от вредных привычек и следить за здоровьем.
Ранее международная группа ученых, в состав которой вошли российские специалисты, выяснила, что витамин B2 открывает широкие перспективы для лечения рака.
Читайте также
- Ученые: рой комет из облака Оорта приведет к апокалипсису на Земле 0 25.Дек
- Ученые рассказали о полезных свойствах кофе 0 18.Янв
- Ученые выяснили, в какой стране спят больше всего 0 24.Янв
- Ученые назвали идеальную длину рабочей недели 0 06.Фев
- Видео: загадочная планета Нибиру предвещает конец света 0 25.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий