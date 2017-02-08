Учёные: Женщины подвержены раку из-за табака и лишнего веса

Ученые из Великобритании провели анализ и выявили статистику, согласно которой главной причиной онкологических заболеваний является нездоровый образ жизни.

Ученые отмечают, что особому риску подвержены женщины. По мнению экспертов, основными причинами заболевания являются лишний вес и курение.

Специалисты советуют отказаться от вредных привычек и следить за здоровьем.

Ранее международная группа ученых, в состав которой вошли российские специалисты, выяснила, что витамин B2 открывает широкие перспективы для лечения рака.