Уфолог: МКС находится не в космосе, а на Земле

Александр
Автор: Александр Декабрь 10, 2017 11:46

Известный американский уфолог Скотт Уоринг сделал шокирующее заявление. По его мнению, настоящей Международной космической станции (МКС) не существует, все это бутафория, которая расположена в некой съемочной студии. 

Доказать свою сомнительную теорию уфолог пытается на основе видео, на котором показан выход космонавтов в открытый космос. На ролике видно, как люк, открываемый космонавтами, в невесомости гнется как лист бумаги. Материал люка не выглядит очень герметичным. Основываясь на этом, Уоринг заявляет, что на орбите никакой станции нет, NASA обманывает людей. А на самом деле, полагает уфолог, действие разворачивается на съемочной площадке, и все это просто шоу.

Стоит отметить, что многие другие уфологи, которые обычно с удовольствием поддерживают веру в активность инопланетян на Земле, на этот раз не согласились с коллегой, сообщает «Газета Daily». 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 10, 2017 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии