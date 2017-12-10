Уфолог: МКС находится не в космосе, а на Земле

Известный американский уфолог Скотт Уоринг сделал шокирующее заявление. По его мнению, настоящей Международной космической станции (МКС) не существует, все это бутафория, которая расположена в некой съемочной студии.

Доказать свою сомнительную теорию уфолог пытается на основе видео, на котором показан выход космонавтов в открытый космос. На ролике видно, как люк, открываемый космонавтами, в невесомости гнется как лист бумаги. Материал люка не выглядит очень герметичным. Основываясь на этом, Уоринг заявляет, что на орбите никакой станции нет, NASA обманывает людей. А на самом деле, полагает уфолог, действие разворачивается на съемочной площадке, и все это просто шоу.

Стоит отметить, что многие другие уфологи, которые обычно с удовольствием поддерживают веру в активность инопланетян на Земле, на этот раз не согласились с коллегой, сообщает «Газета Daily».