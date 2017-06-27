Уфологи-любители: На Марсе живет гуманоид, который прячется в подземелье

Уфологи-любители заявили о том, что на Красной планете якобы найден замаскированный люк, по которому гуманоид спускается в подземелье.

Некий виртуальный исследователь Марса пытается разоблачить сотрудников космического агентства NASA, которые, по его мнению, скрывают факт наличия внеземных цивилизаций от землян.

Он называет себя исследователем и представляется под ником Streetcap1. Мужчина якобы первым заметил неизвестную туманность белого цвета на снимках космического агентства. Подробно изучить снимок он не смог и обратился за помощью к единомышленникам. Те отметили, что на снимках виден пришелец и защитный люк, ведущий под марсианскую почву, сообщает «Газета Daily».