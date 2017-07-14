Уфологи нашли на Марсе корабль пришельцев, потерпевший крушение

Александр
Автор: Александр Июль 14, 2017 09:45

На снимках с Марса уфологи обнаружили обломки инопланетного космического корабля. Они тщательно изучили фото и заявили, что NASA якобы уже отправило свои аппараты на место происшествия. 

Вблизи странного объекта, напоминающего обломки, исследователь Маурисио Руис заметил также следы марсохода. После этого он составил запрос в американское космическое агентство. Ему ответили, что увиденный им объект – аппарат земного происхождения, который разбился в 2004 году, пишет «Федеральное агентство новостей».

Однако уфологи к такому ответу отнеслись с подозрением. Что интересно, агентство после этого случая сразу удалило снимки, которые раньше находились в свободном доступе. 

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Александр
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