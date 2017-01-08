Уфологи обнаружили тела инопланетян на Марсе

Уфологии обнаружили тела мертвых астронавтов и останки разбившейся инопланетного летательного аппарата на Марсе.

Сенсационное открытие они сделали при изучении фотографий, публикованных NASA. Снимки получены с марсохода «Кьюриосити».

При многократном увеличении фотографий уфологии обнаружили останки астронавтов. По очертаниям объекты действительно похожи на тела гуманоидов, которые лежат на боку с поджатыми ногами.

Также замечен объект, напоминающий разбившееся НЛО. Оптическая ли это иллюзия или на самом деле на Марсе находятся тела инопланетян, точно сказать нельзя.

Фото: NASA