Уфологи обнаружили тела инопланетян на Марсе

Уфологии обнаружили тела мертвых астронавтов и останки разбившейся инопланетного летательного аппарата на Марсе.
Сенсационное открытие они сделали при изучении фотографий, публикованных NASA. Снимки получены с марсохода «Кьюриосити».
При многократном увеличении фотографий уфологии обнаружили останки астронавтов. По очертаниям объекты действительно похожи на тела гуманоидов, которые лежат на боку с поджатыми ногами.
Также замечен объект, напоминающий разбившееся НЛО. Оптическая ли это иллюзия или на самом деле на Марсе находятся тела инопланетян, точно сказать нельзя.
Фото: NASA
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