Уфологи вновь засомневались в высадке американцев на Луну

Новые подтверждения того, что в 1969 году американские астронавты не были на Луне, обнаружили уфологии. Рассматривая снимок, якобы сделанный во время высадки, они увидели, что человек, который отражается в скафандре, находится в космосе без специального костюма и оборудования, пишет Федеральное агентство новостей.
Впрочем, качество фотографии очень плохое и утверждать что-то наверняка сложно. На снимке не видно конкретных элементов костюма и каких-то явно несоответствующих деталей. Споры о том, был ли у США полет на Луну, продолжаются среди увлеченных космонавтикой уже почти 50 лет и до сих пор не имеют однозначного ответа.
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Вася
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тимур
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КЛИМ ЧУГУНКИН
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Misha
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Freddy_Girl31
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