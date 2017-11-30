Уфологи вновь засомневались в высадке американцев на Луну

Новые подтверждения того, что в 1969 году американские астронавты не были на Луне, обнаружили уфологии. Рассматривая снимок, якобы сделанный во время высадки, они увидели, что человек, который отражается в скафандре, находится в космосе без специального костюма и оборудования, пишет Федеральное агентство новостей.

Впрочем, качество фотографии очень плохое и утверждать что-то наверняка сложно. На снимке не видно конкретных элементов костюма и каких-то явно несоответствующих деталей. Споры о том, был ли у США полет на Луну, продолжаются среди увлеченных космонавтикой уже почти 50 лет и до сих пор не имеют однозначного ответа.