Укус комара оказался опасным для иммунитета

Александр
Автор: Александр Июнь 4, 2018 23:45

Ученые из США пришли к выводу, что комары опасны не только чешущимися волдырями. Их слюна плохо влияет на иммунитет человека. Причем достаточно лишь одного укуса.

Содержимое слюны насекомого содействует переносимой инфекции в нанесении большего вреда укушенному.

Не стоит забывать, что комары и сами являются переносчиками смертельно опасных заболеваний, среди которых малярия и лихорадка денге. Если лабораторного животного заражали инфекцией, лихорадка развивалась менее интенсивно, чем при укусе зараженного комара, сообщает Naked-science.ru.

Но ученые пришли к выводу, что слюна комара опасна даже в тех случаях, когда насекомое не несет на себе возбудителя опасной болезни.

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Александр
Автор: Александр Июнь 4, 2018 23:45
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