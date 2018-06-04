Укус комара оказался опасным для иммунитета

Ученые из США пришли к выводу, что комары опасны не только чешущимися волдырями. Их слюна плохо влияет на иммунитет человека. Причем достаточно лишь одного укуса.
Содержимое слюны насекомого содействует переносимой инфекции в нанесении большего вреда укушенному.
Не стоит забывать, что комары и сами являются переносчиками смертельно опасных заболеваний, среди которых малярия и лихорадка денге. Если лабораторного животного заражали инфекцией, лихорадка развивалась менее интенсивно, чем при укусе зараженного комара, сообщает Naked-science.ru.
Но ученые пришли к выводу, что слюна комара опасна даже в тех случаях, когда насекомое не несет на себе возбудителя опасной болезни.
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Саша
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Дмитрий Волох
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Дмитрий Волох
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Ульяна
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Ульяна
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