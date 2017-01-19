Умеренное голодание продлит жизнь и спасет от рака

Диетологи из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что умеренное голодание оказывает положительное влияние на человеческий организм и продлевает жизнь.
Группа американских ученых проанализировала влияние голодания на организм живых существ в течение нескольких десятилетий.
Опыты проводили на макаках. Исходя из результатов опытов, диетологи пришли к выводу, что голодание оказывает положительный эффект на здоровье.
Умеренное голодание становится одной из причин нормализации работы сердца. Более того, человек снижает риски появления раковых заболеваний.
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