Умеренное голодание продлит жизнь и спасет от рака

Диетологи из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что умеренное голодание оказывает положительное влияние на человеческий организм и продлевает жизнь.

Группа американских ученых проанализировала влияние голодания на организм живых существ в течение нескольких десятилетий.

Опыты проводили на макаках. Исходя из результатов опытов, диетологи пришли к выводу, что голодание оказывает положительный эффект на здоровье.

Умеренное голодание становится одной из причин нормализации работы сердца. Более того, человек снижает риски появления раковых заболеваний.