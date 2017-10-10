Умная Алиса: Яндекс презентует чудо-помощника

Компания «Яндекс» запустила голосовой помощник по имени «Алиса». Она распознает человеческую речь. А самое главное — у нее нет определенного набора ответов.

«Алиса создана для того, чтобы помогать людям решать повседневные задачи: она может найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое», — отметили разработчики.

Новая разработка настолько «умная», что с помощником можно разговаривать, как с человеком. Алиса умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать.

Действительно, творение не похоже на интерфейс из прошлого. Как отметили авторы идеи, Алиса умеет распозновать человеческую речь благодаря технологиям SpeechKit. Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате.

«Алиса не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора», — отметили в специалисты.

Алиса умеет работать с несколькими сервисами Яндекса, в том числе с Поиском, Картами, Музыкой и Погодой. Со временем она научится обращаться к другим сервисам и сможет делать больше — например посоветовать фильм или вызвать такси

Поговорить с Алисой можно в приложении Яндекс и бета-версии Голосового помощника для Windows. В скором времени она появится в Яндекс.Браузере.