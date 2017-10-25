«Умную» вилку разработали ученые из Японии

Самые первые вилки появились в далеком 1072 году в Константинополе. Византийская принцесса Мария отметила, что негоже брать еду с общего блюда руками. Развитие не стоит на месте и в 2017 году ученые разработали проект «умной» вилки.

Поясним, такая вилка была разработана японцами для тех, кто не умеет есть бесшумно. Таким образом, когда во время трапезы человек начинает чавкать, гаджет заглушает их приятной мелодией на смартфоне, сообщает Rocket News.

Вилку выпустили в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая будет проведена через три года. В продажу поступила партия в пять тысяч «умных» вилок.

Ранее ученые из Японии выяснили главную причину ожирения. Дело в том, что у людей, страдающих от избытка веса, может быть нарушен ген TLR9. Этот белок отвечает за человеческий иммунитет. Если работа TLR9 сбивается, в организме начинаются воспалительные процессы, которые и проводят к появлению лишних килограммов.