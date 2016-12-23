Уникальное видео: Таинственная глубоководная акула-призрак

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 01:45

National Geographic опубликовало в Сети уникальное видео, на котором впервые запечатлена глубоководная акула-призрак. Ролик набрал уже более 1,3 млн просмотров.

На самом деле речь идет о чрезвычайно редкой рыбе Hydrolagus trolli, которая известна также как акула-призрак (ghost shark). Синяя химера не является акулой, а только их родственницей.

Ghost Shark выглядит жутковато и действительно чем-то напоминает призрак. Это первый случай в истории, когда ее сняли на видео в естественной среде обитания.

Видео: National Geographic

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Автор: Александр Декабрь 23, 2016 01:45
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