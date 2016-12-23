Уникальное видео: Таинственная глубоководная акула-призрак

National Geographic опубликовало в Сети уникальное видео, на котором впервые запечатлена глубоководная акула-призрак. Ролик набрал уже более 1,3 млн просмотров.
На самом деле речь идет о чрезвычайно редкой рыбе Hydrolagus trolli, которая известна также как акула-призрак (ghost shark). Синяя химера не является акулой, а только их родственницей.
Ghost Shark выглядит жутковато и действительно чем-то напоминает призрак. Это первый случай в истории, когда ее сняли на видео в естественной среде обитания.
Видео: National Geographic
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Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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