Уникальные исследования проводят ученые АлтГУ на Красиловском озере

Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 15:45

Ученые Алтайского госуниверситета проводят уникальные исследования малых бессточных озер лесостепной зоны России. 

Около пяти лет назад на территории базы учебных практик АлтГУ «Озеро Красилово» была установлена научно-исследовательская станция, на которой работает атмосферно-измерительных комплекс – научно-исследовательских гидропост, сообщают в вузе.

Многофункциональное устройство заносит в память данные измерений с высокоточных цифровых датчиков, например, метеопараметры, температуру почвы, уровень грунтовых вод, интенсивность солнечной радиации. Комплекс был специально разработан специалистами СО РАН.

Ученые накопили исследовательский материал. На примере Красиловского озера теперь можно определить поднятие уровня воды на бессточных озерах, а также количественное содержание взвешенных газов в воде. 

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Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 15:45
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  • кристина

    кристина

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  • Екатерина

    Екатерина

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  • Алексей

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  • Елена

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