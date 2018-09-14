Уникальные культиваторы изобрели в Алтайском крае

Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения (Анитим), который находится в Барнауле, расширил к осеннему сезону ассортимент техники. Новое оборудование не имеет аналогов, производимых в регионе.

К сентябрю на предприятии выпустили культиватор секционный универсальный «Алтай». У первой модели, которую сделали, ширина захвата 11 метров, поэтому ее назвали КСУ-11. Новинка успешно прошла испытания.

В дальнейшем линейку продукции расширят. Конструкторы уже трудятся над разработкой образцов с шириной захвата 8 и 15 метров.

«Алтай» будут использовать для ранней предпосевной подготовки почвы. Он может выравнивать поверхность поля, уничтожать сорную растительность. Подойдет также для распределения и заделки в почву удобрений и мелких пожнивных остатков.

Устройство идеально для осенней обработки зяби (речь идет о вспашке для лучшего накопления влаги и уничтожения вредителей) на глубину до 12 см. Производительность составляет до 11 гектаров в час. Кроме того, культиватор будет экономить топливо, подчеркивают на заводе.

В этом месяце Анитим отправляет на площадки дилеров первую партию новых изделий.