Управлять iPhone теперь можно с помощью глаз

Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2018 11:46

Молодой разработчик Мэтт Мосс придумал приложение для iPhone, при помощи которого гаджетом можно будет управлять глазами. Как считает разработчик, это должно помочь людям с ограниченными возможностями.

Как работает новое приложение, разработчик показал в своем «Твиттере».

«Управляйте своим iPhone с помощью глаз, – написал молодой человек. – Просто посмотрите на кнопку для ее выбора и моргните для нажатия. Работает на ARKit 2».

Ооперационная система для iPhone и iPad получила поддержку инструментария ARKit второго поколения, позволяющего настроить приложения таким образом, что они начнут следить глазами пользователя. Мосс сделал так, что теперь можно двигать указатель по экрану с помощью движения глаз и открывать ярлыки морганием.

Парень отмечает, что это поможет людям, которые парализованы, пишет Life.ru.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2018 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии