Управлять iPhone теперь можно с помощью глаз

Молодой разработчик Мэтт Мосс придумал приложение для iPhone, при помощи которого гаджетом можно будет управлять глазами. Как считает разработчик, это должно помочь людям с ограниченными возможностями.
Как работает новое приложение, разработчик показал в своем «Твиттере».
«Управляйте своим iPhone с помощью глаз, – написал молодой человек. – Просто посмотрите на кнопку для ее выбора и моргните для нажатия. Работает на ARKit 2».
Ооперационная система для iPhone и iPad получила поддержку инструментария ARKit второго поколения, позволяющего настроить приложения таким образом, что они начнут следить глазами пользователя. Мосс сделал так, что теперь можно двигать указатель по экрану с помощью движения глаз и открывать ярлыки морганием.
Парень отмечает, что это поможет людям, которые парализованы, пишет Life.ru.
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