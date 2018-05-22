Уральская статуя демона может быть связана с древнейшей цивилизацией

Во второй половине XIX века на Урале нашли деревянную скульптуру, вызвавшую интерес у ученых. С того момента не прекращались споры о том, сколько же этой находке лет. Недавно был проведен новый анализ, который показал, что идол просуществовал более 11 тыс. лет.

Его называют Большим Шигирским идолом. В 1997 году ученые провели радиоуглеродный анализ, который показал, что скульптуре порядка 8 тыс. лет. Но исследователи в этом усомнились. Российские и немецкие археологи провели новый анализ с помощью ускорительной масс-спектрометрии. Теперь выяснилось, что идолу 11 тыс. лет, сообщают «РИА Новости».

Туловище скульптуры с разных сторон украшено геометрическим орнаментом. Ученые уверены, что этот идол мог быть изображением злого духа, демона.

Также специалисты полагают, что истукан может быть связан с первой цивилизацией мира из Анатолии.

Фото: cambridge.org.