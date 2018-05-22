Уральская статуя демона может быть связана с древнейшей цивилизацией

Александр
Автор: Александр Май 22, 2018 23:45

Во второй половине XIX века на Урале нашли деревянную скульптуру, вызвавшую интерес у ученых. С того момента не прекращались споры о том, сколько же этой находке лет. Недавно был проведен новый анализ, который показал, что идол просуществовал более 11 тыс. лет.

Его называют Большим Шигирским идолом. В 1997 году ученые провели радиоуглеродный анализ, который показал, что скульптуре порядка 8 тыс. лет. Но исследователи в этом усомнились. Российские и немецкие археологи провели новый анализ с помощью ускорительной масс-спектрометрии. Теперь выяснилось, что идолу 11 тыс. лет, сообщают «РИА Новости».

Туловище скульптуры с разных сторон украшено геометрическим орнаментом. Ученые уверены, что этот идол мог быть изображением злого духа, демона.

Также специалисты полагают, что истукан может быть связан с первой цивилизацией мира из Анатолии.  

Фото: cambridge.org.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 22, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Добрый день...ваш сайт "Мой Бийск" информация , новости города Бийска.Вы озвучили информацию про библионочь , где озвучили о библиотеке г.…

    Читать статью

  • осуждать всегда просто

    Читать статью
  • Анна

    Анна

    В с. Старобелокуриха, в СДК требуется художественный руководитель- баянист. Заработная плата 11000 рублей, предоставляется муниципальное жилье ( дом+ баня) +…

    Читать статью
  • Мек

    Мек

    Клас

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Какие нужно сдать экзамены что бы поступить на медицинскую сестру? После девятого класса.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии