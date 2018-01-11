Уровень счастья не имеет прямой связи с уровнем дохода

Перед психологами возникла задача ответить на вопрос о том, чем отличается счастье богатого человека от бедного. Как выяснилось, уровень счастья не зависит от уровня доходов.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1519 человек. Эксперты проанализировали размер их заработной платы, параллельно у респондентов спрашивали – что такое счастье?
Выяснилось, что люди с более высоким уровнем дохода чаще испытывают позитивные эмоции от мыслей о самих себе, в то время как «простые» люди испытывают счастье от общения с окружающими.
Состоятельные участники эксперимента в числе положительных эмоций называли гордость и удовлетворение собой, для людей с низким доходом главное – любовь и сострадание. На основе таких результатов ученые пришли к выводу, что деньги не являются гарантом счастья, но они влияют на то, как оно проявляется, пишет riafan.ru.
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