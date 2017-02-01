Увеличить производительность сельского хозяйства помогает наука

Одной из главных тем, затронутых в докладе губернатора Алтайского края о социально-экономическом развитии региона по итогам 2016 года, стал вопрос об увеличении производительности сельского хозяйства.

Пилотный регион

В Алтайском государственном университете активно развиваются разработки по повышению эффективности ведения сельского хозяйства.

Алтайский край – крупнейший сельскохозяйственный регион России, один из лидеров по производству зерновых, мяса, молока и молочной продукции. Неслучайно именно наш край выступил в качестве пилотного региона для создания в стране новой биотехнологической отрасли, направленной на развитие аграрного сектора на основе инноваций, удовлетворение сложившегося спроса на биотехнологическую продукцию, в том числе на основе импортозамещения. В своем докладе о социально-экономическом развитии региона по итогам 2016 года губернатор Александр Карлин отметил особую важность агропромышленного комплекса для Алтайского края и страны в целом, указав и на основные проблемы отрасли. Отдельно губернатор коснулся темы животноводства и особенно молочного скотоводства, которое значительно в меньшей степени, как, например, птицеводство, восприимчиво к модернизации и внедрению новых технологий.

Для Алтайского государственного университета агробиотехнологии являются одним из ключевых направлений развития науки и инноваций. «В нашем университете созданы не только значительная научная база, но и экспериментальные производства для отработки новых высокоэффективных технологий для АПК, способных внести значительный вклад в развитие сельского хозяйства Алтайского края», – отмечает ректор АлтГУ Сергей Землюков.

Одним из таких научных направлений вуза является международный проект «Кулунда», в рамках которого усилиями ученых АлтГУ и АГАУ в Алтайском крае заложены основы для создания уникальной мониторинговой сети по наблюдению за основными климатическими и почвенными параметрами, которые оказывают мощное влияние на урожайность в сложных и разнообразных условиях нашего региона. Для этого в сухой Кулундинской степи установлена единственная в России лизиметрическая станция. В режиме реального времени станция измеряет поступление и испарение осадков в почве, накопление и миграцию питательных элементов в ней, а также другие важнейшие почвенные параметры на различной глубине. Долгосрочный анализ этих данных позволит выявить зависимость урожайности пшеницы от разнообразных климатических и почвенных параметров. В совокупности с данными по технологиям обработки на тестовых полях это поможет разработать комплексные рекомендации для фермерских и крестьянских хозяйств по применению инновационных технологий обработки почв, внесению удобрений и защиты растений. Уникальность лизиметрической станции заключается в возможности измерять эти параметры одновременно в почвах, используемых под пашню и в почвах настоящей степи. Это служит научной основой для принятия верных решений в выработке долгосрочных стратегий по освоению и более рациональному использованию ресурсов Кулундинской степи.

На сегодня уже оценено 148 вариантов комбинаций технологических факторов на 356 делянках, включая «Strip-Till» и «No-Till» в таких хозяйствах, как ООО КХ «Партнер» (Михайловский р-он, с. Полуямки), ЗАО ПР «Тимирязевский» (Мамонтовский р-он, п. Первомайский), ФГУП ПЗ «Комсомольское» Россельхозакадемии (Павловский р-он, п. Комсомольский). На тестовых полях проводились уникальные исследования по применению 4 различных типов технологий земледелия. Итоги впечатляют: зафиксировано повышение средней урожайности зерновых культур до 20-25 ц/га, увеличение рентабельности производства зерна на 30-35%, экономия посевного материала на 15-20%, увеличение производительности и выработки агрегатов на 35-40%. Технологии ученые АлтГУ готовы передать заинтересованным хозяйствам и специалистам профильного министерства региона.

В настоящее время Минсельхозом РФ реализуется государственная поддержка инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК, в том числе и таких, как тепличные комплексы и селекционно-семеноводческие центры. На их субсидирование в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 11,5 млрд рублей. В этом направлении в начале 2015 года на базе Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ была создана лаборатория гидропонных установок. Одной из приоритетных задач этой лаборатории является производство оздоровленных перспективных для выращивания в Сибири сортов картофеля.

Как отмечает директор центра, доктор биологических наук Дмитрий Дурникин, суть технологии, которая, кстати, активно развивается во всем мире, заключается в выполнении трех основных этапов в оздоровлении семян картофеля. На первом этапе в лаборатории клонального микроразмножения АлтГУ осуществляется введение в культуру in vitro оздоравливаемых перспективных сортов картофеля и получение поколения оригинальных семян в виде миниклубней. Для этого в университете используются свои разработанные и усовершенствованные гидропонные установки. Они позволяют вести работы круглый год, уменьшить потери материала, снижая себестоимость оригинальных семян. На втором этапе миниклубни высаживаются в питомники, в итоге получается первое полевое поколение. Из него на третий год вырастает суперэлита, которую, как и последующие поколения элиты (третий этап), уже можно реализовывать на рынке. «Используя данную технологию, уже с 2019 года можно получать до 500-800 т высококачественного элитного (суперэлита, элита) посадочного материала картофеля в год, для Алтайского края этого вполне достаточно, опять же всегда есть возможность увеличить объемы производства, если этого потребует рынок», – отметил Дмитрий Дурникин.

Уже этой весной первая партия миниклубней сортов Тулеевский и Любава отправятся в Первомайский район на поля крестьянско-фермерского хозяйства. Фермер Валерий Черенков, который заключил с АЦПБ АлтГУ договор о сотрудничестве, более 20 лет выращивает «второй хлеб». Его мечта – свой, алтайский, здоровый и урожайный семенной картофель. А в будущем он хочет обеспечивать качественными (а главное – сертифицированными) семенами картофеля не только хозяйства Алтайского края, но и соседние регионы. «Устал мотаться по стране в поисках здоровых семян. На Урал приходилось ездить за семенами – куда это годится?! Везде, особенно в Интернете, много рекламы о продаже семян, а на деле семена некачественные. Хорошо, что в крае появилась лаборатория и опытное производство миниклубней!», – делится Валерий своими заботами. Сейчас АЦПБ АлтГУ ведет активные переговоры с представителями АПК Восточно-Казахстанской области по организации подобной схемы получения качественных семян картофеля, перспективных для выращивания в Республике Казахстан. Есть обращения о сотрудничестве и от руководителей хозяйств Республики Алтай и Кемеровской области.

В 2016 г. Алтайский государственный университет при поддержке Минобрнауки России и администрации Алтайского края открыл инжиниринговый центр «Промбиотех», включающий в себя лабораторный комплекс и экспериментальное производство. «Промбиотех» располагает современным комплексом оборудования для отработки технологических процессов получения биопрепаратов, наработки опытных партий для проведения аналитических исследований, токсикологических исследований и определения эффективности получаемых биопрепаратов.

Сегодня центр в состоянии обеспечить экспериментальными партиями биопродуктов весь регион Западной Сибири. При выходе на полную мощность «Промбиотех» будет в состоянии производить до 6 тонн готового продукта в месяц. А это уже заявка на общероссийский рынок!

Гарантия прибыли

В 2016 году центр осуществил отработку технологии и выпуск двух экспериментальных партий инновационного биопрепарата, созданного на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus. Препарат представляет собой порошок, хорошо растворимый в воде и молоке. Он хорошо смешивается с основными кормами рациона КРС. Пробиотик позволяет проводить профилактику желудочно-кишечных заболеваний, снижает содержание патогенных организмов, нормализует микрофлору кишечника животного, обеспечивает лучшее усвоение питательных веществ кормов.

В 2015-2016 гг. в животноводческих хозяйствах Алтайского края и других регионов России проведено при научном сопровождении Всероссийского института животноводства РАН им. Л.К. Эрнста 48 пилотных промышленных испытаний пробиотических биопрепаратов, выпускаемых «Промбиотехом». Работа проводилась при непосредственной поддержке Центра сельскохозяйственного консультирования, имеющего разветвленную систему специалистов в районах края. Вот конкретные цифры. В КХ «Партнер» (Михайловский р-он) средний прирост продуктивности молочных коров оставил 9,4%. Прирост продуктивности телят – 10,6%. Экономический эффект за короткое время превысил 1 миллион рублей! Ученые АлтГУ утверждают: это не предел! Постоянное использование их пробиотиков при кормлении КРС гарантирует фермерам устойчивую прибыль!

«Сельское хозяйство – это наша судьба!», – отметил в своем годовом отчете губернатор Алтайского края. Стать научным гарантом этой судьбы – такую задачу ставят перед собой ученые Алтайского государственного университета.

Валентина СЕМЁНОВА